PixelJunk Eden 2 débarque sur multiplateformes

Publié le Jeudi 6 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

J'ai un peu le tournis...

PixelJunk Eden 2, le jeu de plateforme édité et développé par Q-Games devrait arriver cette année sur PC, PS4 et PS5.Déjà sorti sur Nintendo Switch en décembre 2020, PixelJunk Eden 2 quitte son statut d'exclusivité pour le bonheur des fans.Musiques relaxantes et environnements kaléïdoscopiques sont au rendez-vous !Les joueurs incarneront un Grimp, une petite créature qui traverse les jardin d'Eden en collectant du pollen. A mesure que le Grimp amasse du pollen, le niveau évoluera et s'étendra.Plusieurs Grimps sont disponibles, chacun ayant sa propre personnalité et ses propres capacité pour évoluer dans les niveaux.Et tout ça en 4K s'il vous plait !Dans un style graphique simple aux couleurs finement choisies, PixelJunk Eden 2 propose des environnement captivants, attention cependant, vous aurez vite le tournis...