The Valiant arrive sur consoles

Publié le Jeudi 6 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

La stratégie du Moyen Age

C'est au travers d'un tout nouveau trailer que The Valiant présente son système de contrôles spécialement pensé pour les manettes.Edité par THQ Nordic et développé par Kite Games, The Valiant est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), déjà sorti sur PC en 2022, mais qui prépare une nouvelle sortie sur les consoles next gen. La question de ses contrôles, surtout sur consoles, est légitime, car ce genre de jeu demande de pouvoir sélectionner précisément ses troupes, ainsi que beaucoup de réactivité pour répondre aux attaques de ses adversaires.L'équipe de The Valiant cherche à dissiper les doutes en présentant un système de contrôles adapté aux manettes, qui devrait permettre le même confort de jeu qu'avec un clavier et une souris.The Valiant est déjà disponible sur PC, et devrait sortir sur PS5 et Xbox Series le 13 juillet 2023.