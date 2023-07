(Test) AEW : Fight Forever (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Publié le Mercredi 5 juillet 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Attention aux mecs en slip

Pour son premier test en qualité de stagiaire, parce que oui, vous allez avoir droit à ses news et tests pendant les deux mois d'été, Romain a eu droit à un jeu de catch.Déjà parce qu'il y a de la violence. Idéal pour le mettre dans l'ambiance de la rédaction. Et comme Vincent m'a déconseillé de le frapper moi-même pour lui apprendre la vie, sous prétexte que ça commence à faire beaucoup de procès, je me suis dit qu'avec un jeu de catch, il allait au moins virtuellement prendre des coups.Ensuite parce qu'il y a des hommes en slip.Non pas que Romain ait une appétence particulière pour les hommes en slip. Ni pour les films sur les gladiateurs. Ni pour les salles de gymnastiques. Ni pour les messieurs tous nus. Mais moi, l'été, quand il fait chaud, je me balade dans les couloirs en slip.Oui, ça surprend la première fois. Mais faut faire avec. C'est qui le patron, bordel ?