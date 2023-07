- Dying Breed annoncé sur Steam

Publié le Mercredi 5 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti





Dying Breed, un jeu de stratégie édité et développé par Sarnayer a été annoncé et à ouvert sa page sur Steam.Les nostalgiques des jeux de stratégies des années 90 seront sans doutes ravis.L'univers prend place dans une version alternative de la Seconde Guerre Mondiale, dans laquelle toutes sortes de monstres, démons et zombies ont tapé l'incruste.Le jeu est garnit de cinématiques FMV à la Command and Conquer, ainsi que de références cinématigraphiques et jeu-vidéoludiques des années 90.Si vous aimez les jeux de stratégie "à l'ancienne", ou que vous êtes simplement curieux, n'hésitez pas à visiter la page steam de Dying Breed.