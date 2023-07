(TEST) Miasma Chronicles (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 4 juillet 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On ne prend plus de gant…

Perdu dans les méandres d'une existence passée dans les bas-fonds, Matis a mis du temps - bien trop de temps - pour tester Miasma Chronicles. Et ses explications et autres excuses n'y changent rien. Ni cette soi-disant infection pulmonaire qui a terrassé sa mère - paix à son âme - ni cet accident mortel qui a frappé sa petite soeur, ni même cette incarcération de son père pour avoir eu des relations sexuelles non consenties avec le chat.La vie de Matis est un champ de ruines. C'est aussi pour cela qu'on lui avait donné Miasma Chronicles à tester : pour lui montrer qu'il y a des situations pires que ce qu'il peut vivre actuellement et même si ce n'est qu'un jeu vidéo, c'est aussi une leçon de vie : ne jamais baisser les bras.Sinon, pour ceux qui se posent la question, le chat est mort.