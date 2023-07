Un jeu Jujutsu Kaisen annoncé

Publié le Mardi 4 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Les exorcistes sont de sortie

Le jeu Jujutsu Kaisen Cursed Clash a été annoncé et devrait bientôt être disponible.Edité par Bandai Namco, ce jeu de combat mettra en scène les personnages de l'anime à succès dans des affrontements 2v2.Les personnages et leurs capacités sont fidèles à l'anime, et vous pourrez incarner Gojo Satoru, donc que demande le peuple?A noter qu'aucune date de sortie officielle n'a été communiquée, mais que le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.