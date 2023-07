(TEST) Trust GXT 110 Felox Wireless Gaming Mouse, une souris gaming premier prix

Publié le Lundi 3 juillet 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Efficace et pas chère...

Tout le monde n'a pas les moyens de dépenser des sommes folles dans de l'équipement pour son PC. Et tout le monde n'a pas forcément envie de le faire non plus.Des casques, des claviers et des souris, il y en a pour tous les budgets. Et nous sommes de ces sites (qui se comptent sur les doigts d'une main) qui pensent qu'il en faut pour tout le monde et qu'on peut trouver de bons petits accessoires à bas prix.La preuve, nous avons testé une souris vendue moins de 20 €. Sans fil. Et chouette, avec ça.