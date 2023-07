- Emergency en bêta sur steam

Publié le Lundi 3 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Au feu les pompiers !

Emergency, le nouveau jeu de stratégie édité et développé par Sixteen Tons Entertainment a démarré sa deuxième session de bêta test.Si vous avez toujours rêvé d'être un pompier, de combattre les flammes, sauver la veuve et l'orphelin, ou d'aller chercher le chat de mamie coincé dans l'arbre, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour accéder à la bêta d'Emergency sur leur page steam.Jouez seul ou avec vos amis en coopération pour sauver un maximum de civils dans ce jeu de stratégie en temps réel.Avec des environnements et des missions variées, pas sûr que vous trouviez le temps pour le chat de mamie finalement... De plus, le jeu s'offre le luxe de proposer des éléments de customisation, afin de toujours être le pompier le plus stylé !