- La 1.0 de Eternal Return arrive

Publié le Lundi 3 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Un retour... inattendu

Eternal Return, un jeu édité par Karao Games et développé par Nimble Neuron annonce sa sortie officielle !En early access depuis octobre 2020, ce jeu mêlant survie et combats en équipe sort officiellement en version 1.0 ce 20 juillet 2023.Déjà fort de 70 mises à jour et 9 saisons, Eternal Return a été redesigné et se veut plus simple d'accès.Bien entendu, la mise à jour 1.0 apporte son lot de nouveautés ainsi qu'un évènement permettant de gagner divers skins et cosmétiques.Dans un univers style manga, vous pourrez incarner des personnages aux pouvoirs extraordinaire, récupérer des matériaux et vous fabriquer des armes pour botter les fesses de vos adversaires.Et ça, on aime.En attendant, voici un nouveau trailer qui est, ma foi, de toute beauté !