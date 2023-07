- Dune, deuxième partie : la bande-annonce

Publié le Lundi 3 juillet 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Moins chiant que le premier ?

Après une première partie un peu longuette (façon gentille de dire que c'était quand même un peu chiant) avec un acteur principal qui a été loin de me convaincre, Dune s'offre une seconde partie.Dune : Deuxième partie sortira le 1er novembre prochain au cinéma.Toujours réalisé par Denis Villeneuve. Avec, donc, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling et Javier Bardem.On espère que cette suite sera un peu plus rythmée et intéressante.