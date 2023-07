Publié le Lundi 3 juillet 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Inner Ashes, le jeu psychologique est sorti (je l'ai déjà dit ?)

Inner Ashes raconte l'histoire d'Henry, un garde forestier atteint de la maladie d'Alzheimer. Vous allez résoudre des petites énigmes pour raviver les souvenirs de Henry et surtout, de ses moments passés avec sa fille Enid. Vous devrez aussi reconnaître des objets, réapprendre à les utiliser...Le jeu s'inspire du programme destiné à ralentir et atténuer les effets de la maladie, en stimulant la mémoire.Inner Ashes est un jeu d'aventure en vue subjective signé du studio de développement espagnol Calathea Game Studio et de l'éditeur SelectaPlay. Il vient de sortir sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.