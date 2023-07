- RoboCop: Rogue City, inscrivez-vous à la bêta fermée

Publié le Vendredi 30 juin 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Résister provoquera... votre mort

Nouveau jeu en développement chez le studio Teyon et qui sera édité par Nacon, RoboCop: Rogue City s'offre une bêta fermée qui aura lieu du 3 au 9 juillet sur PC, via Steam Le jeu, lui, sortira en septembre sur PC et consoles.Les joueurs qui participeront à cette bêta recevront un code promotionnel donnant accès à une réduction de 30% sur une sélection de produits du site nacongaming.com, ainsi qu’un code PC permettant de télécharger l’artbook digital du jeu, disponible au lancement.Quant au jeu, ma foi... C'est Robocop. 50% homme, 50% machine, 100% pruneaux dans la gueule des méchants qui pullulent dans la ville.