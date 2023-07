- Mythwrecked: Ambrosia Island annoncé pour l'été... 2024

Publié le Vendredi 30 juin 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Tonnerre de Zeus

Mythwrecked: Ambrosia Island est présenté comme un jeu d'aventures relaxant, dans lequel vous allez incarner une voyageuse, sac à dos sur les épaules, qui s'estLe jeu est développé par Polygon Treehouse, un studio écossais et édité par Whitethorn Games. qui s'est échouée sur l'île d'Ambrosia et découvre qu'elle n'y est pas seule : y vivent les Dieux grecs antiques. Petite particularité : aucun d'eux ne se souvient de qui il est.Pour réussir à repartir chez elle, elle devra leur rendre la mémoire.Notez que, contrairement aux statues les représentant, les Dieux ne seront pas tous nus. C'est dommage.Mythwrecked: Ambrosia Island sortira sur PC et consoles, sans plus de précision, à l'été prochain. Pas celui-là, le prochain. Donc en 2024.