- Wild Card Football, un nouveau jeu de foot américain

Publié le Vendredi 30 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Avec des nains !

Développé et édité par Saber Interactive en partenariat avec la National Football League Players Association, la NFL Players INC et OneTeam Partners, Wild Card Football est un jeu de foot US.Mais pas n'importe quel jeu de foot américain ! Un jeu de foot américain avec des nains. Uniquement des nains ! Alors je suis d'accord, à la base, pas certain que dans la tête des développeurs, ce soit un jeu avec des nains. Mais à voir la vidéo, moi, je suis convaincu que ce sera le cas. Faut juste que les développeurs s'en rendent compte, maintenant.En tout cas, on retrouvera quelques stars de ce sport : Colin Kaepernick, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Justin Jefferson, T.J. Watt, Joey Bosa, Ja’Marr Chase, Aaron Donald...Le jeu s'offre toutefois quelques entorses à la réalité : des cartes spéciales vous permettront d'obtenir des bonus d'invisibilité, de murs, de boost temporaire...Sortie prévue pour le 10 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.