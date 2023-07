- REMEDIUM: Sentinels, entre survie et roguelite

Publié le Vendredi 30 juin 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Peste !

REMEDIUM: Sentinels est présenté comme un jeu de survie avec des éléments de roguelite, qui débarque en version finale sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès cet été.Le jeu, développé par Sobaka Studio et édité par ESDigital Games, est disponible depuis février en accès anticipé sur Steam . C'est un petit jeu vendu moins de 5 €.Vous allez devoir défendre les derniers vestiges de l'humanité contre la Grande Peste qui a transformé la plupart des gens en mutants. Vous incarnez une sentinelle, sorte de robot créé par les alchimistes, dans le but de défendre les cités contre les hordes ennemies.