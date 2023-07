- Sword Art Online Last Recollection en précommande

Publié le Lundi 3 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

De quoi patienter jusqu'à la prochaine saison !

Le prochain jeu Sword Art Online a ouvert ses précommandes et sa sortie est prévue pour bientôt !Alors que beaucoup attendent la prochaine saison de la série d'animation Sword Art Online (SAO pour les intimes), la licence s'offre une nouvelle adaptation en jeu vidéo baptisée Sword Art Online Last Recollection.Les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir les aventures de Kirito et ses amis dans le territoire des ténèbres l'Underworld.Développé par AQURIA et édité part Bandai Namco, ce nouveau RPG d'action aventure est prévu pour le 06 octobre 2023.Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Et vous pouvez déjà le précommander pour recevoir des skins exclusifs.De plus, le jeu s'offre une bande annonce plutôt sympatique :