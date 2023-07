- Anonymous Hacker Simulator annoncé

Publié le Lundi 3 juillet 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Pas touche à mes données !

Anonymous Hacker Simulator, édité par G-DEVS.com et développé par Sicarius sortira sur steam.Si vous avez toujours voulu pirater le Pentagone, mais que comme moi, vous êtes pas dégourdi, ou avez peur des conséquences, vous pourrez voler des tas de données dans ce nouveau jeu qui paraîtra bientôt !A l'aide d'outils de hacking réalistes, immergez vous dans les secrets du web et révélez les complots qui trament dans l'ombre...Le jeu sera disponible en fin d'année, d'ici là, préparez vos stocks de nouilles instantanées et de boissons énergisantes pour préparer vos nuits à explorer le web...