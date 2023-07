- Classic Racers Elite : sortie mondiale

Publié le Lundi 3 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Elite, s'il vous plaît

Classic Racers Elite, le petit dernier de Funbox Media, développé par Vision Reelle sort enfin dans le monde entier!Accrochez vous à votre manette Switch ou PS4, et rejoignez l'élite du racing.Revivez l'âge d'or des courses de rally. L'objectif est simple : vous démarrez en bas d'une colline, et vous devez atteindre son sommet le plus vite possible !Classic Racer Elite propose une expérience qui se veut authentique, avec plus de 50 circuits et des voitures iconiques des années soixantes.On vous laisse avec ce trailer qui, assurément, ne manquera pas de faire vrombir votre moteur :