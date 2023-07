- Beam Chapitre 3 est là

Publié le Lundi 3 juillet 2023 à 11:55:00 par Romain Cappelletti

Boule qui roule n'amasse pas mousse

Vous ne rêvez pas, le troisième chapitre de Beam est déjà disponible sur Steam.Toujours édité par CobraTekku Games développé par Binary Impact, le troisème épisode de ce jeu de plateforme-puzzle marque la fin des aventures du capitaine Martin et de la capsule de sauvetage intelligente MARBLE.Alors n'hésitez pas à embarquer une dernière fois, et à faire chauffer votre gros cerveau pour résoudre des puzzles toujours plus complexes.D'autant plus que pour marquer l'occasion, Beam est à -75% sur Steam à l'occasion des promotions de l'été !