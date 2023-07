Legendary Hoplite, un Tower Defense en jupette

Publié le Mardi 4 juillet 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Développé par TripleBricksGames et édité par Ravenage Games, Legendary Hoplite est un Tower Defense qui se déroule en Grèce Antique. Il est en démo sur Gog.com et il devrait sortir prochainement. Il sera d'ailleurs aussi disponible via Steam et Epic Games Store.Dans le jeu, vous jouez Dio, un commandant qui prend son inspiration dans les héros antiques tels que Hector, Persée ou Achille. A l'aide de ses troupes, il doit protéger la ville de Troie, assaillie par des monstres et autres créatures mythologiques.Grâce à de nombreuses armes, mais aussi en les combinant habilement, vous devrez prévenir l'invasion et contenir les troupes ennemies.