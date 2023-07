- Encore un jeu Naruto

Publié le Mardi 4 juillet 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Les ninjas aiment trop la bagarre

Naruto X Boruto Ninja Storm Connections édité par Bandai Namco et développé par CyberConnect2 fait son entrée.Ceux qui ont encore faim après avoir déjà poncé les précédents Ninja Storm seront ravis.Cet opus propose notamment un scénario original et des personnages exclusifs, et mettra en avant Boruto, le nouveau protagoniste principal de la licence.Pour ce qui est du gameplay, les habitués des Ninja Storm ne devraient pas être dépaysés.La sortie du jeu est prévue pour 2023, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.