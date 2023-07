- The Past Within arrive sur Switch

Publié le Mardi 4 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Un jeu coop creepy...

The Past Within, un jeu de puzzle à deux joueurs débarque sur Nintendo Switch le 06 juillet 2023.Ce petit jeu indé développé par Rusty Lake est déjà disponible sur PC et Mobile depuis novembre 2022, mais c'est l'occasion si vous souhaitez le découvrir ou le redécouvrir.Il s'agit d'un court jeu (comptez environ 2 heures pour le compléter) de puzzles et d'énigmes coopératif à 2 joueurs.L'ambiance se veut assez flippante alors n'hésitez pas à vous munir de votre plaid le plus doux, d'une grande tasse de thé ou autre boisson chaude et de votre ami le moins courageux pour passer la soirée...A noter que le jeu est en crossplay, vous n'avez donc pas besoin de jouer sur la même plateforme que votre comparse, et ça, c'est cool.