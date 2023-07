- Swords and Bones 2 sur Switch

Publié le Mardi 4 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Vibes rétro garanties

Swords and Bones 2, édité par RedDeer.Games et développé par SEEP annonce son arrivée sur la nintendo Switch.Ce jeu de plateformes et d'aventure reprend les codes des jeux 16 bits des années 80-90 et c'est assez charmant.Le joueur incarnera Beatrice dans sa quête pour défaire les horribles créatures qui envahissent le royaume de Gaudia.Un scénario classique, à l'ancienne donc.La recette reste la même que celle du précédent opus, avec de nouveaux ennemis, de nouveaux environnements, et de nouvelles armes bien entendu.A noter que, si vous avez déjà joué à Swords and Bones premier du nom sur Switch, vous aurez droit à une promotion pour ce nouvel épisode.