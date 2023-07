Pokémon Go fête ses 7 ans

Publié le Mercredi 5 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Comme le temps passe vite...

Hier, le 04 juillet 2023, Pokémon Go, le fameux jeu mobile de Niantic fêtait déjà ses 7 ans de service.Pour l'occasion, un évènement spécial anniversaire bien sûr : entre le 06 et 12 juillet, les joueurs pourront rencontrer et capturer des pokémon coiffés d'un petit chapeau d'anniversaire.L'anniversaire signe aussi le retour de l'évènement "l'Etude Magistrale" qui permet de capturer le légendaire Mew dans sa version chromatique.Pokémon Go en quelques chiffres :- 17 milliards de combats entre des joueurs et la Team Rocket- 11 milliards de Raids lancé- Plus de 614 milliards de pokémon capturésSi l'évènement vous intéresse, vous pourrez retrouver tous les détails sur le blog officiel du jeu.On ne vous le dira jamais assez, restez vigilants quand vous jouez en extérieur.