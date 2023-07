- Du nouveau sur Persona 3 Reload

Publié le Mercredi 5 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

L'attente se fait longue

A l'issue de l'Anime Expo du 3 juillet 2023, les artistes travaillant sur le remake de Persona 3, intitulé Persona 3 Reload, ont partagé un certain nombre d'informations et de visuels.On sait aussi que le jeu devrait paraître sur Steam, même si aucune page n'a encore été ouverte sur la plateforme.Persona 3 Reload est développé par P Studio, et co-édité par Sega et Atlus.Il s'agit d'un RPG dans lequel le joueur devra gérer la vie quotidienne d'un étudiant transféré dans une nouvelle ville, qui découvrira une heure "cachée" entre un jour et le suivant. Quels sortes de secrets renferme-t-elle ? Ce qui ont joué à Persona 3 le savent déjà...Le jeu est attendu pour début 2024.Si vous êtes intéressés par les infos révélées lors de l'Anime Expo c'est ici que ça se passe.Pour les autres, ne vous en faites pas, on vous laisse avec le dernier trailer en date !