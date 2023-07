- Un nouveau trailer pour Persona 5 Tactica

Publié le Mercredi 5 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Pas fan du style chibi...

Persona 5 Tactica s'offre un nouveau trailer qui présente les capacités de 3 personnages jouables (dont un nouveau !).Toujours développé par Atlus et édité par Sega, Persona 5 Tactica est un jeu de stratégie mettant en scène les personnages iconiques de Persona 5, sa sortie est prévue pour le 17 novembre 2023.L'intrigue prend place dans un étrange royaume, où les habitants sont opprimés. Encerclés par des militaires d'un groupe connu sous le nom de Légionnaires, les Voleurs Phantomes vont s'allier à Erina, une mystérieuse rebelle, mais aussi et surtout la star de ce nouvel opus.Le nouveau trailer présente les capacités de Joker, Morgana et Erina. D'autres trailers devraient arriver bientôt pour nous présenter le reste du casting.