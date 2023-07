- Flashback fait son grand retour

Publié le Mercredi 5 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Ça fait 30 ans quand même...

Après une absence qu'on pourrait qualifier de prolongée, la licence Flashback est de retour avec Flashback 2 !Edité et développé par Microids, ce jeu d'aventure n'a pas peur de réadapter les environnements du premier opus en 2.5 D, de quoi ravir les nostaligques et les fans de la première heure.Après leur victoire contre le "Master Brain" à l'issue du premier volet, Conrad et ses alliés doivent une fois encore faire face aux 'Morphs', des créatures qui menacent tout le système solaire.Dans ce jeu d'action / aventure, les joueurs pourront parcourir 5 niveaux différents aux musiques entraînantes et aux décors de toute beauté.