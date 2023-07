Reportage sur Indiana Jones et le cadran de la destinée

Publié le Jeudi 6 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Il n'a pas pris une ride...

Pour fêter la première semaine d'exploitation du dernier film relatant les aventures d'Indie, Disney sort un reportage inédit sur les coulisses d'Indiana Jones et le Cadran de la destinée.Ce film est sans aucun doutes la dernière occasion de voir Harrison Ford prêter son visage au célèbre aventurier.Figurent aussi à l'affiche Pheobe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Mads Mikkelsen, et bien d'autres !Cette courte vidéo notamment des scènes d'action mettant scène Harrison Ford, et comment elles ont été préparées.Plus d'un million de français se sont déjà donné rendez-vous en salles pour voir le film.