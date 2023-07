Silent Hope révèle sa vidéo d'introduction

Publié le Jeudi 6 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Ambiance anime japonais garantie

Silent Hope, le prochain jeu de rôle développé et édité par Marvelous s'offre une vidéo d'introduction dans un style opening d'anime japonais.Dans un monde sans mots, quel espoir reste-t-il à l'humanité ?L'intrigue de Silent Hope prend place dans un monde autrefois en paix, mais qui a sombré dans le chaos après que l'ancien roi ait volé l'usage de la parole à son peuple avant se se cacher dans un gouffre sans fond : les Abysses.Le trailer met en scène les 7 héros du jeu dans leur quête pour traverser les Abysses et rendre la parole au monde.Silent Hope sortira sur PC et Switch le 3 octobre 2023.