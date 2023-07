Un nouveau trailer pour Jagged Alliance 3

Publié le Jeudi 6 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

On sort la grosse artillerie !

Jagged Alliance, la série de jeux de stratégie prépare son retour dans un troisième épisode qui promet une grande diversité dans son arsenal d'armes.Edité par THQ Nordic et développé par Haemimont Games, c'est au travers d'un nouveau vidéo trailer que Jagged Alliance 3 nous présente son système d'armes personnalisables et d'équipement.Les joueurs pourront améliorer leurs armes avec de nombreux modules, avec chargeurs à grande capacité, viseurs lasers, lunettes de toutes sortes, ou autres compensateurs, rarement la guérilla n'aura été si bien équipée.Le jeu sortira le 14 juillet 2023 sur PC, vous pouvez déjà vous le procurer à prix réduit sur Gog et Steam