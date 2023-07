Tour de France 2023 présente ses courses

Publié le Jeudi 6 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

C'est l'heure de mouiller le maillot à pois !

Tour de France 2023 est un jeu de courses de vélo édité par Nacon et développé par Cyanide.Via une nouvelle vidéo, Nacon présente les différentes courses auxquelles pourront participer les joueurs.Les Grand Tours compilent 21 pistes à travers l'Espagne, la France et l'Italie et durent un total de 23 jours.On aura aussi accès à des compétitions plus courtes localisées aux quatre coins du monde, d'une durée variant de 7 ou 8 jours.Enfin, les Classics sont des compétitions sur une seule course, donc pour briller, pas le droit à l'erreur !Tour de France 2023 se vend comme une expérience réaliste des compétitions de cyclisme, et ça tombe bien, car on l'a testé, et on vous dit ce qu'on en pense aujourd'hui à 12h !