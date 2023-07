Rashid débarque dans Street Fighter 6

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le Grand Remplacement a commencé !

Ils sont partout ces arabes ! Marie, Jésus, Joseph* et par tous les Saints (Saint Eric, Sainte Marine, Sainte Christine et Saint Adolf). A tel point qu'ils débarquent même dans Street Fighter 6.Ah ben si. Rashid, j'suis désolé, mais ce n'est pas très normand, comme prénom. Ok, c'est le deuxième prénom du fils de Vincent. Mais c'est une exception. Valentin Rachid Crashbandicoot. Mais qui sommes-nous pour juger, hein ?D'un autre côté, plutôt que de hurler, nos amis** d'extrême-droite peuvent se dire que l'arrivée de Rashid dans Street Fighter 6 dès le 24 juillet, c'est l'occasion de pouvoir frapper un arabe sans risquer de procès.Rashid sera le 19personnage du jeu, il est issu du roster Street Fighter V et il aura comme mouvement l'arabian cyclone (coup de pied retourné qui déclenche une tornade), l'arabian skyhigh (double saut), le super Rashid kick (coup de pied sauté), l'Ysaar (équivalent au V-Trigger du personnage dans Street Fighter V, qui déclenche une tornade lente) et l'Altair (Super Arts de niveau 3 qui déclenche une tempête).Un personnage cool, que je prenais souvent dans le précédent opus. Je suis donc ravi de le voir débarquer dans celui-ci et... aaaaargh, ça y est, j'ai été grand remplacé à tenir des propos comme ça, moi... aaaaaaaah....*je crois que je les ai dans le désordre, pour dire à quel point j'ai l'habitude de les invoquer... cela dit, un tiercé, même dans le désordre, ça le fait, non ?**je déconne, par définition, un gars d'extrême-droite ne peut pas être notre ami.