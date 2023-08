An Ankou : accès anticipé disponible

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

La bretagne, ce n'est pas que les crêpes et les bigoudennes

An Ankou est un roguelike d'action dans lequel vous devrez vous battre et fabriquer des armes et objets pour survivre le plus longtemps possible.Inspiré des légendes Bretonnes, le jeu vous met dans la peau (ou ce qu'il en reste) d'un Ankou, la dernière personne décédée de l'année, qui devient par conséquent un serviteur de la Mort.L'ankou doit guider les âmes des défunts vers leur repos final, de gré ou de force.Pour survivre, vous devrez récupérer des ressources et fabriquer de nouveaux équipements qui vous aideront à remplir votre tâche.An Ankou est dès à présent disponible en early access sur Steam , notez que de nouveaux contenus seront ajoutés graduellement jusqu'à la sortie du jeu.