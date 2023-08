- Heavy Duty Challenge s'offre un nouveau trailer

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Douche froide pour les joueurs consoles

€ sur PC (via Steam) et à 34,99

€ sur PS5 et Xbox Series.



Ces tarifs ne devraient pas arrêter les fanas de gros camions, et, on le sait, les jeux sont généralement plus chers sur consoles que sur PC.







Le simulateur de camions tout-terrain Heavy Duty Challenge : The Off-Road Truck Simulato sortira le jeudi 14 septembre 2023.Un nouveau trailer nous est parvenu, révélant notamment le prix du jeu, qui s'élèvera à 29,99