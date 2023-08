- Goose Byte révèle The Signal

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 10:40:00 par Romain Cappelletti

16 joueurs en coop, ça fait plaisir

The Signal est un jeu de survie et d'exploration à la troisième personne.Les rares survivants de l'humanité ont quitté une Terre devenue inhabitable et recherche à présent une nouvelle planète qui puisse les accueillir.Le futur de l'humanité dépend donc de l'expédition que vous menez sur une planète inconnue, serez-vous le bienvenu sur un monde qui semble sentient ?The Signal vous propose de tenter de survivre seul ou en multijoueur (jusqu'à 16 joueurs) dans un environnement en monde ouvert qui semble réagir à vos actions.Construisez des équipements et des infrastructures pour assurer votre survie et explorez la planète pour découvrir ses secrets.The Signal ne dispose pas encore d'une date de sortie, mais un accès anticipé devrait arriver prochainement sur Steam