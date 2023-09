- Corpse Keeper, le roguelike ultra difficile se met à jour

Publié le Mardi 19 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plus dur, tu meurs

Développé par Melancholia Studio et édité par Thermite Games, Corpse Keeper est un roguelike action-stratégie présenté comme extrêmement difficile - mais pas infaisable - et donc réservé aux joueurs aguerris. Et surtout très patients.En accès anticipé depuis février, il vient de s'offrir une nouvelle version, plus complète, sur Steam Nouveau gameplay, nouveaux personnages, nouveaux ennemis... Dans le jeu, vous devez vous lancer à l'assaut de la cathédrale de Lenst, où un démon a pris place, en compagnie de sa horde de sbires. Les combats sont inspirés des jeux de baston 3D, avec une vue de côté.Reste à savoir si vous aurez assez de skill pour vous y frotter.