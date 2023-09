Bob l'éponge : The Cosmic Shake sort sur PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 18 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il était temps

Disponible depuis la toute fin janvier sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, le jeu Bob l'éponge : The Cosmic Shake (SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake en version originale) débarquera sur PS5 et Xbox Series le 16 octobre prochain.Il leur aura fallu tout ce temps pour mettre à jour leur jeu, du moins graphiquement. Notez que si vous avez les versions PS4 ou Xbox One, la mise à jour PS5 ou Xbox Series sera gratuite.Ces versions débarquent avec un nouveau mode photo, deux nouveaux costumes et la correction de quelques bugs.Le jeu raconte l'histoire de Bob et Patrick, qui récupèrent des larmes de sirène capables d'exaucer tous les voeux. Malheureusement, ils ouvrent un portail vers un monde plein de chevaliers, de cowboys, de pirates et d'escargots préhistoriques...7 mondes différents sont à parcourir avec nos deux compères, au rythme de 101 chansons tirées de la série animée...