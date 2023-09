The Marvels le dévoile ses trois héroïnes

Publié le Lundi 18 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il va vous en falloir, de l'héroïne, pour supporter ça

The Marvels est la suite directe du (mauvais) film Captain Marvel mais que bien entendu, notre boulet spécialiste du ciné, Sylvain, avait adoré . Au coeur de cette nouvelle histoire, on Captain Marvel aspirée par un vortex Kree et aux pouvoirs qui vont se mêler à ceuix de sa fan, Miss Marvel et de sa nièce, Monica, devenue astronaute.Les trois vont devoir faire équipe pour, vous savez quoi, sauver l'univers. On ne s'y attendait pas.Le film est réalisé par Nia DaCosta et met à l'affiche l’écran Brie Larson, Teyonah Parris (la série « Wandavision »), Iman Vellani (la série « Miss Marvel »), Zawe Ashton (la série « Wanderlust »), Gary Lewis (My Son), Seo-Jun Park (Parasite), Zenobia Shroff (la série « The Resident »), Samuel L. Jackson (la série « Secret Invasion »), Mohan Kapur et Saagar Shaikh (la série « Miss Marvel »).Un reportage a été mis en ligne, présentant les trois personnages. Sylvain crie au génie, Théo crie au divin, personnellement, je crie tout court.