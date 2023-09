Astérix & Obélix : Heroes, un jeu juste un peu enveloppé

Publié le Lundi 18 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et à part Toutatis ?

Nacon, l'éditeur, Jumpgate AB, le développeur, et Les Éditions Albert René ont annoncé le développement d'un nouveau jeu de cartes tactique au tour par tour. Exit le petit jeu beat'em all à jouer à deux sur un même écran qui vous proposait d'incarner l'un ou l'autre des gaulois.Le jeu sortira le 5 octobre sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.Asterix & Obélix: Heroes se lanceront dans une aventure originale, alors que Jules César souhaite mettre la main sur l'épée de Toutatis qui, selon la légende, est capable de soumettre tous les Gaulois à la volonté de son porteur.Les joueurs devront monter une équipe de 4 personnages parmi les 24 (certains à débloquer) et créer un deck de cartes. L'aventure les entraînera à travers la Gaule, l’Egypte, la Grande-Bretagne, la Forêt de Carnute, les Territoires des Vikings et Rome.