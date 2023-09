The Crew Motorfest est maintenant disponible

Publié le Vendredi 15 septembre 2023 à 12:00:00 par Théo Valet

Le trailer de lancement est excellent

Le jeu de course en monde ouvert d'Ubisoft est de retour, et cette fois-ci il emmène les joueurs sur l'ïle d'O'ahu, dans l'archipel d'Hawaï, afin de participer au Motorfest, un festival prévu pour les amateurs d'automobiles.Les joueurs vont pouvoir découvrir de nouvelles perspectives sur la culture automobile grâce aux "Playlists". Il s'agit de 15 campagnes thématiques qui contiennent chacune leur atmosphère, leur musique, leurs objectifs, leur Gameplay et bien évidemment leurs récompenses. On retrouvera donc des courses de rue clandestines, des courses d'American Muscle cars, du tout-terrain, des courses à ciel ouvert, du drift, et j'en passe. L'idée étant d'explorer l'automobile dans son entièreté que ce soit au volant d'un diesel, d'une électrique, etc.On retrouve également dans le jeu des grands noms de la scène automobile et notamment des pilotes professionnels, des tuners ou des créateurs de contenu. Par exemple, l'une des playlists met en avant le réseau américain "Donut Media" qui met à l'épreuve les voitures les plus en vogue dans le cadre des défis de James Pumphrey. Une autre met en avant la célèbre passionnée de voitures Supercar Blondie (Alexandra Hirschi), qui propose sa sélection des voitures conceptuelles uniques. Une autre plonge les joueurs dans la vision de Wataru Kato, fondateur du magasin de voitures japonais Liberty Walk, et dans sa passion pour les voitures tunées et personnalisées. Vous l'aurez compris, les fans de voitures vont être gâtés.Avec le temps, de nouvelles Playlists seront proposées, et notamment durant la saison 2 qui aura lieu en décembre et où la marque "Hoonigan" débarquera dans The Crew Motorfest.Vous pouvez tester le jeu dès aujourd'hui et jusqu'au 17 septembre, pendant 5 heures, sur Playstation, Xbox et PC. L'occasion d'avoir un avant-goût du jeu. Si vous décidez de passer à la caisse, vos progrès durant vos 5 heures de test seront sauvegardés.Dernier point, les joueurs de The Crew 2 peuvent importer leur collection de véhicules vers The Crew Motorfest.Le jeu est désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One ainsi que sur PC.