- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! arrive courant 2024 sur Switch

Publié le Vendredi 15 septembre 2023 à 11:15:00 par Julia Bourdin

C’est un bien long titre.

Vous êtes fan de Demon Slayer et rêviez d’un party-game à la sauce Mario/Wii Party sur votre anime préféré ? Premièrement, vous avez des rêves très spécifiques, et deuxièmement, ne rêvez plus : SEGA l’a fait pour vous !Pour les deux dans le fond qui n’ont jamais joué à Mario Party, vous pourrez ici vous affronter jusqu’à 4 joueurs, en local ou en ligne, sur divers plateaux de jeu inspirés par des lieux important de l’anime comme Asakusa ou le mont Fujikasane. Les lancers de dés seront espacés par des mini-jeux divers et variés comme du tracé ou du cache-cache, on retrouve les grands classiques de ce genre de jeux.Seul point vraiment unique, les plateaux auront un cycle jour/nuit qui changera certaines cases du plateau et créeront des événements.Je n’ai rien à ajouter si ce n’est : fans inconditionnels de l’anime, rendez-vous l’année prochaine.