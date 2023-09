SpellForce : Conquest of Eo arrive sur consoles

Publié le Vendredi 15 septembre 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Un jeu de stratégie qui a l'air bien complexe comme on aime

SpellForce : Conquest of Eo est un jeu qui mêle RPG et stratégie au tour par tour.Votre but ? Contrôler les terres d'Eo.Comment y parvenir ? La force, bien entendu.Envoyez vos troupes et vos héros au combat pour établir votre suprémacie et prendre le contrôle de la carte.Exit la stratégie en temps réel propre aux précédents jeux de la licence SpellForce, place au tour par tour.Cette nouvelle approche impliquera davantage de réflexion dans vos prises de décisions, et donc une expérience bien différente de ce que les vétérans de la série ont pu connaître.Déjà disponible sur PC depuis février 2023, SpellForce : Conquest of Eo a annoncé sa sortie prochaine sur PS5 et Xbox Series.