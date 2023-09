Lil Gator arrive sur Playstation et Xbox

Publié le Vendredi 15 septembre 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Crocrodile ou Crocodile ?

Lil Gator est un jeu d'aventure et de plateformes dans lequel le joueur incarne un alligator trop mignon - comble pour un alligator -.Explorez un vaste île qui regorge d'activités et d'amis à rencontrer.Avec une direction artistique cartoon tournée autour de l'enfance et la naïveté, Lil Gator est un jeu qui ne paie pas de mine mais qui a son charme.Déjà disponible sur Switch et PC, Lil Gator a récemment annoncé la venue de portages sur les consoles Playstation et Xbox, avec, en prime, une nouvelle fonctionnalité : le new game +, qui vous permettra de redécouvrir l'île sous un nouveau jour.