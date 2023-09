Winter Survival, un nouveau jeu de survie

Publié le Jeudi 14 septembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Froooooid ?

Winter Survival est, comme son nom l'indique, un jeu de survie qui se déroule en hiver, dans les montagnes. Le jeu est d'ores et déjà disponible sur Steam , en accès anticipé.Il vient d'être annoncé pour le 28 février 2024 en version finale.Le jeu se déroule dans le Mount Washington State Park. Vous voilà seul, dans le froid, perdu, après une chute. Vous avez perdu votre sac et votre équipement et votre seule chance de survie en attendant les secours est un poste de ranger, abandonné. Il va falloir chasser, trouver de l'eau, éviter les bêtes féroces (ours, loups...) et surtout, préserver votre santé mentale.Le jeu est développé par Drago Entertainment. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne pour présenter le jeu.