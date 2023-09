- Warhammer 40K : Rogue Trader, une date de sortie annoncée

Publié le Vendredi 15 septembre 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

ENCORE un jeu Warhammer

Parce que l'Empereur ne dort jamais, la licence Warhammer non plus.C'est donc d'un nouveau jeu estampillé Warhammer 40K dont on vous parle aujourd'hui : Rogue Trader.Warhammer 40K : Rogue Trader est un RPG de stratégie au tour par tour, dans lequel vous aurez accès à des unités emblématiques de l'univers de 40K : Space Marines, Psykers, ou même Tech-Priests, il y en aura pour tous les goûts.Incarnez le capitaine d'un des vaisseaux les plus vénérés de la galaxie et partez en croisade au nom de l'Empereur-Dieu et de l'Imperium.Vous devrez contrôler vos unités pour résoudre des affrontements qui représenteront parfois un réel défi.Mais la stratégie ne s'arrête pas aux combats, car c'est au joueur de décider de la destination de son vaisseau, il faudra alors faire des choix imprtants pour être au bon endroit au bon moment.Warhammer 40K : Rogue Trader sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 7 Décembre prochain.