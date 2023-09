- Monster Hunter Now est disponible !

Publié le Vendredi 15 septembre 2023 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Les dragons dans ton camion

Niantic et Capcom ont annoncé la sortie de Monster Hunter Now sur l’App Store et Google Play.Un peu à la manière d’un Pokémon GO, les chasseurs verront apparaitre les monstres iconiques de la licence dans notre monde grâce à la réalité augmentée. Et comme dans la série principale, vous pourrez partir seul ou à plusieurs les chasser.Pour réussir ces chasses en des temps records (moins de 75 secondes !), il vous faudra créer de meilleures armures, trouver l’arme qui vous convient et exploiter les faiblesses de votre adversaire.Pour pouvoir en partie jouer depuis chez vous, vous pourrez marquer les monstres pendant votre exploration avec un Paintball. Pendant une exploration, votre Palico (et oui ils sont bien là !) pourra s’occuper de marquer les monstres à votre place quand vous ne jouez pas.Bref, si vous avez aimé Pokémon GO et/ou que vous aimez Monster Hunter et avez du temps de trajet, Monster Hunter NOW est plus que susceptible de vous intéresser et vous devriez sûrement y jeter un œil.Le jeu est disponible en 9 langues : Japonais, Anglais, Coréen, Mandarin, Français, Italien, Allemand, Espagnol et Portugais Brésilien.