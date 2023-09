- SPY x FAMILY : OPERATION MEMORIES arrive en 2024

Publié le Vendredi 15 septembre 2023 à 11:45:00 par Théo Valet

Un nouveau manga adapté en jeu

Adapté du manga et de l'animé "SPY x FAMILY", "SPY x FAMILY : OPERATION MEMORIES" vous mettra dans la peau de Anya Forger, la charmante mais espiègle orpheline dotée de capacités télépathiques et qui a été adoptée par Loid Forger.Cette dernière va devoir réaliser un journal photo pour son école, l'Eden College. Vous allez donc devoir explorer le monde pour essayer de prendre des photos mémorables et compléter le journal lors des diverses activités proposées par le jeu. Le jeu sera un mélange entre de l'exploration pour trouver les photos et des mini-jeux prévus pour rendre l'expérience vivante et amusante.Vous débloquerez des costumes et autres accessoires pour personnaliser le style de la famille Forger selon vos envies.Le jeu est en cours de développement et sortira sur PS5, PS4, Switch et PC en 2024.