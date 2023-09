- Contra: Operation Galuga arrive sur console et PC

Publié le Vendredi 15 septembre 2023 à 12:15:00 par Théo Valet

L'old-school a encore de beaux jours devant lui

Un run'n'gun sur console new-gen, c'est étrange, mais pourquoi pas ? KONAMI et WayForward ont décidé de faire revivre la série de jeu-vidéos Contra avec un tout nouvel opus qui revient aux racines de cette série datant des années 1980.Au programme : on reprend les armes (telles que le tir dispersé, le laser et les missiles à tête chercheuse) et les environnements iconiques et on les réutilise dans de nouveaux niveaux avec de nouveaux ennemis, de nouveaux boss, de nouvelles mécaniques de jeu, un nouveau système de power-up et bien évidemment de nouveaux graphismes et sons modernes. Il est désormais possible d’empiler deux armes du même type pour une plus grande puissance de tir. Il est également possible de sacrifier les armes en trop pour utiliser d’impressionnantes capacités de Surcharge.Les joueurs retrouveront les commandos d'élite Bill Rizer et Lance Bean qui vont affronter le groupe terroriste Red Falcon, qui a transformé l'île de Galuga en une zone de guerre.Le jeu sera jouable jusqu’à deux joueurs en co-op dans le Mode Histoire, et jusqu’à quatre joueurs dans le Mode Arcade. Ce dernier demandera aux joueurs de courir, sauter et tirer à travers huit niveaux comprenant la jungle, la cascade et une balade en hovercycle à travers une base ennemie. Trois niveaux de difficulté seront disponibles avec différentes options de challenge afin d'accueillir les néophytes comme les vétérans du genre.Contra: Operation Galuga sera disponible en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.