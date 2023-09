Boti: Byteland Overclocked, un jeu de plateformes 3D en coop

Publié le Lundi 18 septembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Robots mignons

Boti: Byteland Overclocked est un jeu de plateformes en 3D, à jouer en coop. Il vient de sortir sur Steam , et devrait sortir sur consoles au début de l'année prochaine. Une démo, en forme de prologue, est disponible pour y jeter un oeil avant de se l'offrir.Il s'agit d'un jeu de plateforme tout ce qu'il y a de plus classique, ce qui ne veut pas dire qu'il est inintéressant, loin de là, à base de double sauts, de glissades, le tout dans un monde futuriste et coloré. Jouable également seul, il met en scène Boti et ses amis robots One et Zéro. Des puzzles basés sur le magnétisme ajouteront un petit challenge à un jeu qui se veut avant tout divertissant, fun et accessible.Il est signé Purple Ray Studio et édité par Untold Tales.