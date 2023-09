Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin dévoile son éditeur

Publié le Lundi 18 septembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

La vie en rose

Dans Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin, vous pourrez éditer les cartes et les modifier selon votre bon vouloir. Vous pourrez aussi personnaliser les troupes.Le jeu est signé Frontier Developments et il s'agit toujours d'un jeu de stratégie en temps réel qui sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et Epic Games Store. Il sortira le 17 novembre prochain.Le jeu vous envoie à Ghur, terres sauvages dans lesquelles les forces de l'Ordre envoient les champions célestes reforgés connus sous le nom de Stormcast Eternals pour reconquérir le royaume. Ils doivent faire face à la faction Orruk Kruleboyz et espérer trouver la source de pouvoir arcanique capable de les protéger.Au menu, une campagne, présentée comme "cinématique", un multi en 1v1 et 2v2 crossplay, et donc la possibilité de créer ses propres cartes et modifier l'apparence de ses armées.J'en connais un qui va tout peindre en rose. Barbie Power.